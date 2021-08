Janja Zupančič,ravnateljica OŠ Louisa Adamiča Grosuplje:»Do zdaj so me o šolanju na domu obvestili starši sedmih otrok. Za našo šolo to ni velika številka in je podobna kot v minulih letih, je pa tokrat med novinci takšna odločitev predvsem posledica nestrinjanja z nošenjem mask in testiranjem.« (Foto: Matjaž Rušt)