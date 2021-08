V času nastanka pesmi Poljubi me in pojdi je skupina delovala v postavi Berti Rodošek, Jernej Jung,Petar Ugrin,Jernej Podboj, Branko Weissbacher, Vasko Repinc, Janez Bončina, Peter Hudobivnik in Matjaž Deu. Pesem je izšla na plošči Mila mala, na kateri sta poleg obravnavane in naslovne pesmi še Ljubimo soul in Something is wrong with my baby. Janez Bončina - Benč se spominja tega obdobja Levov, ko so delovali pod močnim vplivom soul in r'n'b skupine Blood, Sweat & Tears: »Po njihovem nastopu v hali Tivoli smo se jim pridružili na pokoncertni zabavi v diskoteki Stopoteka, kjer smo igrali njihove pesmi. Izvedba jih je tako navdušila, da so se nam drug za drugim pridružili na odru. Ta dogodek so umestili tudi v svojo biografsko knjigo.« Med številnimi člani so imeli Mladi levi poseben angažma s svojim članom Bertijem Rodoškom: »Berti, ki se je vozil iz Maribora, je bil edini, ki smo ga imeli na plači. Profesionalen odnos je obdržal tudi kasneje – ko smo se po štiridesetih letih ponovno zbrali, je iz Züricha sporočil, da pride, če mu plačamo letalsko karto in pokrijemo stroške bivanja.«

Izvajalec: Mladi levi

Glasba: Berti Rodošek

Besedilo: Dušan Velkaverh