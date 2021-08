Kadar je govor o državni pomoči, ne toliko v živežu, oblačilih, hrani, pač pa bolj o vsebinski pomoči, s poudarkom na promociji vrednot, izboljšanju kakovosti življenja, varnosti, kar se kaže v denimo humanitarni pomoči otrokom po vojni ujmi ali ženskam v državah, kjer njihove pravice niso tako samoumevne. Pomoč prihaja prek nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z različnimi področji, od razminiranja območij do pomoči otrokom v šolah, piše Damjan Franz Lu v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Aktivnosti Slovenije so v tem pogledu presenetljivo pestre in potekajo na različnih koncih sveta.

»Potrebe po mednarodni humanitarni pomoči, katere temeljni cilji so reševanje življenj, preprečevanje in lajšanje trpljenja ter ohranjanje dostojanstva, se povečujejo, ukrepi pa zaradi narave kriz zahtevajo tesno sodelovanje celotne mednarodne skupnosti. Slovenija zagotavlja mednarodno humanitarno pomoč prizadetim državam glede na njihove potrebe. Pri tem upošteva mednarodno sprejeta načela humanosti, nevtralnosti, nepristranskosti in neodvisnosti ter načela mednarodnega humanitarnega prava,« so zapisali v enem od poročil teh aktivnosti, ki jih je pripravilo ministrstvo za zunanje zadeve.

Samo v obdobju od leta 2010 do 2015 je naša država s prispevki humanitarne pomoči sodelovala v okoli 25 krizah po svetu, na različne načine in prek ustanov ter nevladnih organizacij, kot so ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti, Misijonsko središče Slovenije, Rdeči križ, Slovenska karitas in Zavod Krog.

V tem obdobju je bil poudarek na zmanjševanju revščine in lakote, protiminskem sodelovanju ter pomoči otrokom v postkonfliktnih razmerah.

Vzemimo primer nevladne organizacije IRD Global zavod, ki se je leta 2012 lotila reševanja težav pri zagotavljanju vode v vaseh okrožja Dolo v Somaliji. Na tem območju je sušna sezona dvakrat v letu, zato se pogosto zgodi, da je padavin premalo. S projektom so tamkajšnjim prebivalcem zagotovili vodo, pred tem so morali do nje hoditi več kot uro daleč. Zgradili so birkedo, vaški vodnjak, pri čemer so prostovoljno sodelovali tudi lokalni prebivalci. Od takrat ima dostop do vode 3000 prebivalcev okrožja.

Ali pa primer iz leta 2014, ko je ITF po velikih poplavah v Bosni in Hercegovini izvedel projekt, povezan s protiminskim delovanjem, saj je narasla voda nekatere mine odplavila na že očiščena območja.

Velik poudarek je na pomoči otrokom. Oktobra lani, denimo, je Zavod Krog v Egiptu v sodelovanju z lokalnim partnerjem in štirimi lokalnimi organizacijami iz najrevnejših predelov Kaira ter s financiranjem zunanjega ministrstva in slovenske vlade v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja več kot 500 otrokom iz revnejših družin razdelil šolske torbe, zvezke, pisala in druge potrebščine, ko so se po sedmih mesecih premora zaradi pandemije znova vrnili v šole.

