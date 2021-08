KNOVS: vse o povezavah rumenih jopičev s politiko

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo preverjala informacije o delovanju skrajno desnih gibanj v Sloveniji. Osrednji predmet preiskave so rumeni jopiči, ki so pred meseci dobili status organizacije v javnem interesu. V zvezi s tem bo na policiji zaslišan notranji minister Aleš Hojs.