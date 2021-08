Kako in kam poteka evakuacija

Združene države in njihove zaveznice so v zadnjih dneh močno okrepile zračni most iz Kabula. Pentagon je v torek sporočil, da so v zadnjih 24 urah odpeljali 21.600 oseb na 94 poletih, torej eno letalo poleti na povprečno 15 minut. Skupno so od 14. avgusta evakuirali 58.700 svojih in tretjih državljanov ter ranljivih Afganistancev in njihovih družinskih članov, ki so pomagali koalicijskim silam oziroma kako drugače dobili dokumente za odhod z utemeljitvijo, da so pod talibani ogroženi. Edina znana izstopna točka iz države je kabulsko letališče, kjer je bilo v torek po podatkih BBC 14.000 oseb, še mnogo večja množica in kilometrske kolone vozil pa so okoli poslopja, kjer ljudje poskušajo vstopiti v kompleks. Dostopno cesto ločeno varujejo talibani ter afganistanske varnostne sile, vhod v kompleks pa ameriški in drugi tuji vojaki. Bolj tvegane in skrivne evakuacije pa potekajo tudi iz drugih delov Kabula in države. Mnogi tuji državljani in Afganistanci namreč ne morejo ali si ne upajo na pot proti letališču.

Združene države, ki evakuirajo večino Afganistancev, jih začasno prepeljejo na trenutno štirinajst lokacij, je v torek sporočil Pentagon. To so vojaška oporišča ZDA doma in po svetu ter države, ki so v to privolile, kjer čakajo, da pregledajo njihovo upravičenost do vstopa v ZDA. Najprej so jih vozili predvsem v Katar, zdaj jih vozijo tudi v ameriška oporišča v Nemčiji (po dogovoru z Berlinom so lahko tam največ deset dni), Italiji, Španiji, Združenih Arabskih emiratih, Kuvajtu. V ZDA so vstopne točke vojaška oporišča v Teksasu, Wisconsinu, Virginiji in New Jerseyju.