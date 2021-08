Člani parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki so včeraj tradicionalno sejali na gornjeradgonskem kmetijsko-živilskem sejmu Agra, so se seznanili s predlogom strateškega načrta skupne kmetijske politike do leta 2027. Denarja za kmetijstvo bo v prihodnjem finančnem obdobju občutno manj kot doslej, za nameček se bo prerazporedil med sektorji in med tipi kmetij. Pripomb, pritožb, lobiranj in vroče krvi je posledično veliko. Danes naj bi nezadovoljstvo s predlaganimi strateškimi rešitvami traktoristi v režiji kmečkega sindikata demonstrirali tudi v Gornji Radgoni, po kateri naj bi se protestno zapeljali s svojimi njivskimi jeklenimi konjički.

Kmetje tudi nestrpno pričakujejo, kaj bo danes povedala matematika agrarnih ekonomistov o tem, katere kmetijske panoge naj bi bile v tako slabem položaju, da bodo v prihodnje upravičene do proizvodno vezanih plačil. Druge bodo namreč dobivale enotna dohodkovna plačila na hektar. Po Podgorškovih pojasnilih prvi izračuni kažejo, da naj bi bili trije sektorji res v izjemno težkem položaju. To so krave dojilje, pitanje govedi in mlečne krave na gorskih območjih. »Ti bodo verjetno deležni proizvodno vezanih plačil,« napoveduje minister, ki osebno meni, da več kot štirje sektorji ne bi smeli biti med prejemniki teh plačil, saj bi v nasprotnem primeru denar preveč razpršili. V kmečkem sindikatu pa ocenjujejo, da so v Sloveniji v težavah praktično vsi sektorji in da je mogoče ugotavljati zgolj to, kateri je v večjih.

Različne kmetijske organizacije so soglasne v nasprotovanju ideji kmetijskega ministrstva, da bi iz prvega stebra strateškega načrta, ki se nanaša na neposredna plačila, 150 milijonov evrov prenesli v drugi steber in na tak način pridobili več denarja za prilagajanje podnebnim spremembam, za naložbe v dobrobit živali ter v posodabljanje kmetijstva in živilstva. Toda zaradi ostrih protestov je kmetijski minister Jože Podgoršek včeraj napovedal: »Premeščanja denarja ne bo.« Hkrati je dodal, da bodo agrarni ekonomisti ljubljanske biotehniške fakultete članom strateškega sveta za kmetijstvo, ki se bodo sestali danes, predstavili izračune, kaj bi pomenilo, če ne bi prenesli nič denarja, in kaj, če bi ga morda prenesli 50 milijonov evrov.

Nezdruženi doživljajo cenovni masaker

Novemu strateškemu načrtu, ki bo začrtal razvoj kmetijstva do leta 2027, bo treba dodati še presojo vplivov na okolje za posamezne predlagane ukrepe; ko bo to narejeno, predvidoma sredi oktobra, naj bi sledila nova javna razprava. Ta dokument mora nato Slovenija do konca leta poslati v potrditev evropski komisiji. Kmetijski minister Jože Podgoršek poudarja, da so interesi zelo različni, zato si ne dela utvar, da bo o vsem mogoče doseči konsenz. »Odmisliti je treba lastno kmetijo in gledati strateško,« je pozval minister. Napovedal je tudi, da samo na svoja pleča ne bo prevzel bremena odločitve o morebitni uvedbi kapice, to je najvišjega zneska neposrednih plačil, ki bi ga lahko prejelo posamezno kmetijsko gospodarstvo, in degresije. Kmetijske organizacije zahtevajo kapico pri 100.000 evrih, pri čemer stroškov plač iz naslova kmetijske dejavnosti ne bi smeli upoštevati, in postopno zniževanje plačil (degresija) pri 60.000 evrih. S tem bi omejili finančne prilive predvsem kmetijskim podjetjem. »To je ključno. Če tega ne dosežemo, nismo naredili nič,« pravijo v kmečkem sindikatu.

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij temu seveda nasprotuje. Njena direktorica Tatjana Zagorc je prepričana, da je ključni problem kmetov njihova nepovezanost. »Na enem od posvetov na sejmu Agra so postregli z zanimivimi podatki, da 87 odstotkov proizvajalcev zelenjavo in sadje prodaja neposredno trgovcem, 75 odstotkov jih tudi nima izračunane lastne cene. Ker se s trgovci pogajajo sami, nezdruženo, veste, kaj sledi – masaker pri ceni, kajti nemoč je velika,« je opozorila Zagorčeva.