Prek vrtca do univerze

V dneh pred začetkom šolskega leta je načrtovanje epidemioloških ukrepov doseglo visoke obrate. Debata o cepljenju je postala brezplodna, zato se je pozornost preusmerila v obveznost testiranja. Vključili so se sindikat vzgoje in izobraževanja SVIZ, ki je zagrozil s stavko, in še vrsta interesnih združenj. Oblasti so zabičali, da stroški testiranj ne smejo postati breme zaposlenih. Vlada je trznila in sporočila, da bodo vsa predpisana testiranja še naprej plačana iz državnega proračuna. Naslednje vprašanje se je glasilo, kolikokrat se bo treba testirati. Priporočeno je testiranje na 48 ur, a kompromis je bil sklenjen brez konflikta – testiranje bo potekalo enkrat na teden. Vmes se je pojavila še ideja o samotestiranju. Kot je razkril Dnevnikov novinar Tomaž Klipšteter, vlada s tem že ukinja napovedani pogoj PCT. Negativni izvid samotestiranja je namreč neuraden in ga ni mogoče dokazovati s covidnim potrdilom.