V sredo se končuje tridnevna konferenca ravnateljev vrtcev ter osnovnih in srednjih šol na Brdu pri Kranju. Ti glasno opozarjajo, da tik pred začetkom šole še nimajo nekaterih ključnih odgovorov. Enega, zelo pomembnega, pa so vendarle dobili. Šole in vrtci, je v torek pozno zvečer poročala STA, so prejeli okrožnico, kako morajo ravnatelji ukrepati v primeru, če se zaposleni ne bodo držali pogoja PCT, ki je v vzgoji in izobraževanju obvezen. Iz okrožnice je razvidno, da neupravičena odklonitev testiranja pomeni kršitev obveznosti iz delovnega razmerja. Delodajalec bo lahko v skrajnem primeru kršitelja, ki ni prebolevnik, se ni cepil in se ne bo hotel testirati, odpustil. Delodajalec lahko torej uvede disciplinski postopek, izda pisno opozorilo pred odpovedjo ali pa, kot rečeno, začne postopek odpovedi. Podobna kazen bo sledila tudi za nenošenje maske. Šoloobveznim otrokom sicer ravnatelj zaradi slednjega ne sme prepovedati sodelovanja pri pouku, bi pa takšne primere lahko šola predala šolski inšpekciji.

Staršem brez PCT odprli vrata

V ponedeljek pozno zvečer se je sicer končalo tudi ugibanje o tem, kaj se bo zgodilo s starši, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT in bodo svojega otroka pospremili v vrtec oziroma šolo. Odlok je, kot je znano, sprva določal, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja poleg zaposlenih izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let. Minister za zdravje Janez Poklukar in državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Damir Orehovec sta na novinarski konferenci v petek sprva trdila, da to ne drži.

Ministrstvo je nato v ponedeljek njuni interpretaciji ovrglo, rekoč da bodo morali obiskovalci brez PCT otroke oddati na vhodu. Nazadnje je vlada še istega dne zvečer dopolnila lasten odlok. Obiskovalcem tako po trenutnem režimu vendarle ni treba izpolnjevati pogoja PCT. Kot pojasnjujejo v vladnem uradu za komuniciranje, gre za »posebno situacijo v vrtcih in šolah, ki predstavlja vsakodnevni prihod in odhod staršev in drugih oseb ter traja le kratek čas«. Izjema velja za otroke v vrtcih in prvih treh razredih osnovne šole, v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v vzgojno-izobraževalnih zavodih za otroke s posebnimi potrebami.

Šolsko ministrstvo je sicer v torek predstavilo tudi novo publikacijo s podrobnejšimi navodili ob začetku šole. Poleg priporočil, kako naj poteka vzgojno-izobraževalni proces, v publikaciji najdemo natančneje razdelano javnozdravstveno situacijo, posebna skrb pa je namenjena duševnemu zdravju in otrokom s posebnimi potrebami. Natančno so opisani tudi modeli odpiranja in zapiranja šolskega prostora.