Sojenje zoper 22-letnega Mihdeta Zelenkića, državljana Bosne in Hercegovine, se tudi včeraj ni premaknilo z mrtve točke, saj na sodišče ni bilo predstavnika podjetja, v katerem je bil ali je še vedno zaposlen obdolženi. Prav to, ali je še vedno zaposlen v velenjskem podjetju SZM, je namreč ključen podatek za sodišče, da se bo sodnica lahko odločila za izrek varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja bodisi v zavodu, kot je predlagalo tožilstvo, bodisi ambulantno. Kaznivo dejanje, ki se mu očita, je namreč obdolženi storil v času, ko ni mogel razumeti pomena svojega dejanja in ni imel v oblasti svojega ravnanja zaradi prehodne psihotične motnje, ki je bila posledica uživanja prepovedanih drog. Zelenkić je sodnici Marjani Topolovec Dolinšek pojasnil, da odpovedi ni prejel in da delodajalec še vedno računa nanj, ker je odličen varilec.

Sodna pošta ni prispelav podjetje Kot je dejala tudi sodnica, je zaslišanje predstavnika podjetja nujno, da bi ta pojasnil, kakšen je obtoženčev položaj, kar bodo morali dokazati z dokumentacijo, preden bo lahko sprejela odločitev o napotitvi na zdravljenje. To bi bilo po dopolnjenem mnenju izvedenca psihiatrične stroke dr. Mateja Kravosa mogoče tudi ambulantno v velenjskem zdravstvenem domu, torej s prostosti, a le, če je obdolženi res še vedno zaposlen v podjetju in ima tudi sklenjeno obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje. To pa bodo ugotavljali že v ponedeljek, ko se bo sojenje nadaljevalo, če bo seveda pristopil eden od predstavnikov podjetja, če ne kar sam direktor. Na sodišču so poskušali ugotoviti tudi, zakaj nihče v podjetju SZM ni prevzel sodne pošte. Tajnica naj bi dejala, da bi jo zagotovo prevzeli, če bi prispela, naposled pa ugotovili, da je bilo vabilo poslano na domači naslov direktorja, ki pa je na službeni poti v Nemčiji. Kakor koli, če bodo v ponedeljek to razvozlali, se bo sojenje vendarle prevesilo v sklepni del.