Predosljah pri Kranju se je predvčerajšnjim dopoldan zgodila prometna nesreča, ki bi, sploh če bi do nje prišlo dober teden pozneje, lahko imela izjemno tragične posledice. Voznik je pred osnovno šolo trčil v prometno signalizacijo in drevo. Po dosedanjih ugotovitvah policije vse kaže na prehitro vožnjo.

Ker se bodo otroci v kratkem množično vrnili v šole in vrtce, policija še enkrat poziva k večji previdnosti v okolici vzgojno-izobraževalnih ustanov in šolski poti. »Poleg staršev je največje breme za varnost otrok ravno na voznikih. Vsi moramo z veliko skrbnostjo paziti na najmlajše in jim zagotoviti varnost. S previdno vožnjo jim to lahko zagotovimo,« opozarja Bojan Kos s kranjske policijske uprave.

Lani so na naših cestah umrli trije otroci, stari do 14 let, kar 39 jih je bilo huje poškodovanih, 287 pa lažje. V starostni skupini od 15 do 17 let smo prav tako beležili tri smrtne žrtve, hude poškodbe jih je dobilo 33, lažje 196. Agencija za varnost prometa opozarja, da se je prometna varnost med mladoletnimi poslabšala. Lani so med njimi ugasnila tri življenja več kot leta 2019.

Nacionalna preventivna akcija Varnost otrok in začetek šole bo letos potekala od 30. avgusta do 5. septembra. Prostovoljci bodo učencem pomagali prečkati cesto na nevarnejših odsekih in s svojo prisotnostjo opozarjali voznike na previdno vožnjo. Vsi se moramo zavedati, da se po počitnicah otroci vračajo razigrani, prav tako najmlajši kot začetniki ne poznajo vseh pasti šolskih poti in zaradi starosti ne zmorejo vseh zahtev sodobnega prometa. Zato policija starše ponovno prosi, da čim več časa namenjajo prometni vzgoji otrok, še posebno v teh dneh. Preverijo naj, kaj otroci znajo in zmorejo, in to ne le na šolskih poteh, pač pa tudi na sprehodu, kolesu ali v avtu, kjer naj bodo dosledno pripeti. Predvsem pa naj bodo starši in odrasli nasploh otrokom zgled. Vozniki naj bodo na otroke in njihovo nepredvidljivost še posebej pozorni in temu prilagodijo vožnjo. Predvsem v bližini vrtcev in šol ter krajev, kjer se morda otroci igrajo, na primer na ulicah, parkiriščih. mfr