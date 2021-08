Mislim svoje mesto: Mizerija na kvadrat

Kvadratni meter je odlično ime za umetniški kolektiv, ki se posveča neznosnim razmeram na stanovanjskem področju in ki nas je pozimi nagovoril z instalacijo Najemnina + stroški, z lesenim zabojnikom, »sobo za dva«, v kateri smo skozi okno lahko opazovali utesnjeni stanovalki, ki se jima je postopoma nižal strop. Kaj bi bila lahko boljša metafora za neznosne razmere na najemnem trgu kot ta preteči plafon, ki te bo iztisnil še iz te luknje? Minuli teden so avtorice v projektu skupaj z Inštitutom za študije stanovanj in prostora ter Zadrugatorjem na Metelkovi ploščadi predstavile naslednjo fazo: kip En kvadratni meter. Ta ima vse, kar dober kip potrebuje: nazorno sporočilo in estetsko domišljenost. Za 3000 evrov si tak meter v Ljubljani lahko kupite in rešite stanovanjski problem. Če ste le dovolj podhranjeni, da lahko zlezete vanj.