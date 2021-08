Če gre mlad človek v tujino v želji po osebni rasti, napredovanju, izpopolnjevanju znanja, krepitvi svoje osebne mreže in pridobivanju izkušenj, je za domovino to naravnost odlično! Toda samo v primeru, seveda, če se ta oseba po zaključenem izobraževanju vrne v domovino.

Če se mlad človek odloči za vedno zapustiti državo, v kateri se je rodil, odraščal in se izobraževal, s seboj odnese del potenciala te države in vse, kar je ta država do takrat vanj vložila. V tem primeru se investicija v posameznika za državo spremeni v čisti strošek. Za državo, v katero se človek preseli, pa je to poceni pridobitev.

Državam, kjer izobraževanje stane več kot pri nas, se bolj splača privabiti odlične tuje študente, saj je to zanje veliko ceneje. V Avstriji ali Nemčiji, kamor naši mladi pogosto odhajajo, na tak način dobijo strokovnjake, ki jih stanejo desetkrat manj od tistih, ki jih izobrazijo sami. Logika je torej zelo preprosta: bolje uvoziti odličen izdelek kot pa narediti ga doma za zelo visoko ceno.

Glede na to, kako v Sloveniji obravnavamo mlade, zagotovo ne veljamo za državo priložnosti in prihodnosti. Bo Nika Kovač ali kak drug mlad človek, ki se je odločil za selitev v tujino zaradi boljših priložnosti, izgubljen za vedno? Tega ne vemo. To vedo samo oni sami. Nekaj se jih vedno vrne.

A ko takole izgubljamo svoje ljudi, mlade ljudi, izgubljamo tudi delček družbe. Z vsakim, ki odide in se ne vrne, postajamo kot družba suha figa. Vse manjši, vse trši, vse manj prožni, vse manj privlačni. Tudi neperspektivni. Smo že na tej poti? Večer