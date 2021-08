Opazovanje ptic v naravi je za številne vznemirljiv način preživljanja prostega časa, z rednim spremljanjem toplokrvnih vretenčarjev s perjem in perutmi ter njihovim vedenjem pa strokovnjaki zaznavajo tudi različne spremembe v okolju. S ciljem izvedeti več o potovanju štorkelj ter njihovem razumevanju so pred tremi leti pod okriljem Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in družbe Elektro Ljubljana začeli naravovarstveni projekt Leti, leti štorklja. Mladima štorkljama Srečku in Beli iz Matene na Ljubljanskem barju so takrat prvič sledili na njuni selitvi.

V letošnjem juliju so z GPS-sledilnima napravama opremili mladi štorklji Riki in Kiki iz Zbur na Dolenjskem. Po mesecu dni raziskovanja okolice sta se štorklji 12. avgusta odpravili na svoje prvo potovanje proti Afriki. »Naslednje tri dni sta se prehranjevali v okolici Družinske vasi, vzhodno od Šentjerneja, 15. avgusta pa sta zajadrali na ugodnem vetru in v enem dnevu prileteli na deponijo blizu Kutine na Hrvaškem, oddaljeno 130 kilometrov. Zjutraj naslednjega dne sta nadaljevali pot do Slavonskega Broda, že naslednji dan pa vse do mesta Vidin na bolgarsko-romunski meji. Selitev je potekala zelo hitro, saj sta naslednji dan, 19. avgusta, že prenočili v mestu Corlu v evropskem delu Turčije. Trenutno sta v južni Turčiji, v bližini meje s Sirijo,« je v ponedeljek pojasnila Kristina Sever iz Elektra Ljubljana in dodala, da je še zlasti zanimivo, da sta štorklji vso pot opravili skupaj. Glede na dosedanji tempo selitve upajo, da bosta hitro prečkali Bližnji vzhod in se napotili v Afriko. »Na tem mestu moramo še posebej držati pesti, saj ju v prihodnjih dneh čaka najnevarnejši del poti, prečkanje Sirije in Libanona, kjer so štorklje pogoste tarče neusmiljenih krivolovcev,« je opozorila Severjeva.