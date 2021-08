Si predstavljate, kaj pomeni 70 petkov? V vsakem vremenu protestirajo proti tej vladi, za demokracijo, ohranitev pravne in socialne države…, Janša in njegovi pa jih ves čas žalijo in kaznujejo, nanje pošiljajo specialce in »rumene jopiče«, vzvišeno ignorirajo pogovore z njimi, na njihove zahteve se požvižgajo…

70. protest obeležijo s pohodom na Triglav. S seboj nesejo tudi znamenito kolo. Ob Aljaževem stolpu ima Tea govor, razvijejo svoj transparent (mimogrede: ali veste, kako je J. J. s SDS tukaj »domoljubno« oskrunil slovensko zastavo?) in si morda s tem malo »poplačajo« vse pretekle napore, utrdijo pogum, nam pa vlijejo upanje, da bodo vztrajali. Mladi so, borijo se za svojo prihodnost, ki jim jo ta vlada jemlje. Potem pa, utrujeni po desetih urah hoje, v mraku ob nabito polni koči na Kredarici najprej zagledajo Janšo, za njim še Hojsa. Mogoče srečanje za njiju ni bilo naključje, protestniki so bili najavljeni že 14 dni prej. Končno se jim po mesecih protestov, mesecih ignorance vladajočih, nenadejano pojavi priložnost za konfrontacijo. Brez visokih ograd in do zob oborožene policije.

Janša se najprej prisiljeno smeji, nato še z zadovoljstvom, ker protestnike tako »duhovito«, v resnici cinično, žali z besedami, ali imajo v Polju dan odprtih vrat. In to je vse, kar zmore. S Hojsom srepo gledata, na vprašanja ne odgovarjata, se pobereta in zbežita. Njegovi (in še nekateri drugi) vidijo v tem zrelo, pohvale vredno reakcijo, ne pa ponavljajočega se, nekonstruktivnega vedenja, ki nikoli ne vodi v dialog, nevreden ljudi na takih funkcijah. Kako bi pravi voditelj ravnal v taki situaciji? Mirno bi povedal, da ni pripravljen na pogovor, ter predlagal kraj in čas za uradni sestanek. A to je utopija. Še enkrat so se potrdile Janševe značajske lastnosti, njegov odnos do ljudi in nesposobnost za demokratično vodenje države.

Protestniška »govorica« je običajno glasna. Po trgih in ulicah vpijejo svoje zahteve, ker jih vladajoči ne slišijo. Nekateri pa, ki jih sicer podpirajo in celo z njimi kričijo, se zdaj kar naenkrat, v situaciji »iz oči v oči«, ne morejo več poistovetiti s tako govorico in začnejo opozarjati na kulturo dialoga. Pozabljajo, da se protestira ravno zato, ker Janša že leto uničuje Slovenijo in je vsak dialog nemogoč. Tea je na Kredarici samo protestirala. Se je slišalo neprijetno? Se je. Naj bi rekla: »Spoštovani gospod predsednik vlade, prosim, povejte, kdaj boste nehali uničevati in razprodajati Slovenijo, začeli upoštevati zakone, sprejemali take ukrepe, da ljudje ne bodo več po nepotrebnem umirali…?« Naj bi bila tiho? Naj bi sploh nehali protestirati? Bi bila to prava rešitev?

Če imate odgovor, povejte. Medtem pa politiki, zlasti SDS, s pomočjo medijev še Triglav izrabljajo za manipuliranje z nami.

Polona Jamnik, Bled