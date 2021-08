na začetku, da ne bo pomote: nisem nikakršen pristaš sedanje vlade niti njen zagovornik, vendar ob dogodkih na Kredarici ne morem mimo tega, da vam ne zastavim vprašanja. Odgovora tako ne bo, pa vseeno.

Če govorimo o spoštovanju pravne države, kulturnem dialogu in spoštovanju drugače mislečih, ne morem mimo tega, da so dogodki na Kredarici presegli normalni odnos politične komunikacije. Ne moreš spoštovati svoje države, če nimaš odnosa do predstavnikov oblasti, pa naj bodo kakršni koli že in tudi samo s približno 68 odstotki podpore državljanov, ne glede na to, kako so prišli na oblast in s kakšnimi metodami vladajo.

Ker smo videli posnetke, nam je vsem jasno, kaj se je dogajalo, in jih ne mislim komentirati.

Kolikor vem, sta tako g. Janša kot g. Hojs varovani osebi po naši pozitivni zakonodaji. V zadnjem času ste celo povečali krog varovanih oseb. Kaj so delali vaši sodelavci, da niso mogli vzpostaviti normalnih razmer za komunikacijo med protestniki in predsednikom vlade in ministrom za notranje zadeve? Ste jih usposabljali samo za preprečevanje osebnih napadov (atentatov, grobe sile) ali izbirate ljudi brez socialnih znanj, komunikacijskih tehnologij, da bi uspešno ukrepali? Ali niste soodgovorni, da moramo državljani gledati nemočnega predsednika vlade v kratkih hlačah, prepotenega in s skoraj idiotskim nasmehom na obrazu, kako ga snemajo in počno še kaj drugega? Kaj takega ne bi želel več videti v Sloveniji, pa naj bo predsednik vlade kdor koli že bo.

Zato me zanima, kako boste ukrepali. Izredni nadzor. Prevetritev oddelka osebnih varovanj. Dodatno izobraževanje. Nekaj boste morali storiti, ne zaradi trenutne vlade, temveč zaradi ugleda Slovenije. Domoljubje ni samo nošenje in obešanje zastavic, ampak ugled vseh organov in predstavnikov države. To z janšizmom in antijanšizmom nima nobene zveze. Kot sem rekel, gre za ugled države. Niste se izkazali vse obdobje pandemije, protestov, sedaj pa ne znate varovati niti svojega predsednika vlade niti svojega ministra. In želite, naj vam zaupamo.

Aleš Ilc, Bizeljsko