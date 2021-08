Na novinarski konferenci v Kabulu je Mudžahid dejal, naj gredo ljudje, ki so na letališču, domov, saj je njihova varnost zagotovljena, poročajo tuje tiskovne agencije.

Mudžahid je povedal, da Američani še naprej vabijo ljudi, naj gredo na letališče, zato so jih pozvali, naj tega ne počnejo več. »Ne spodbujajte Afganistancev k odhodu, njihov talent potrebujemo doma,« je dejal.

Zatrdil je, da po 31. avgustu evakuacij iz Afganistana ne bo več. »Do tega datuma morajo vsi oditi,« je dodal. »Imajo letala, imajo letališče, naj spravijo svoje ljudi od tam,« je še dejal.

Več držav si želi podaljšanja roka, da bi iz Afganistana lahko umaknile vse svoje državljane in afganistanske sodelavce. ZDA sicer podaljšanju roka niso naklonjene in zatrjujejo, da bodo umik končale do roka.

Mudžahid je danes še dejal, da ženskam ne bodo trajno onemogočali, da delajo, temveč pripravljajo vse potrebno, da bi lahko še naprej hodile v službo.

Zatrdil je tudi, da šole, univerze, pa tudi bolnišnice ter radijske in televizijske postaje v državi znova delujejo.