NIJZ podatke zbira tudi po posameznih tednih. Zadnji podatki so na voljo za obdobje od 9. do 15. avgusta. Takrat je bilo z resno akutno okužbo dihal hospitaliziranih 27 necepljenih covidnih bolnikov in trije cepljeni.

V bolnišnicah se po podatkih Sledilnika za covid-19 danes zdravi 86 bolnikov. Od tega 52 v UKC Ljubljana, 24 v UKC Maribor, šest v bolnišnici Celje in štiri na Kliniki Golnik.

V UKC Maribor se na akutnem oddelku zdravi 16 bolnikov, njihova povprečna starost je 62,6 leta. Intenzivno zdravljenje potrebuje osem pacientov, ki so v povprečju stari 63,1 leta, so sporočili iz UKC Maribor.