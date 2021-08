Dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih bodo od 1. septembra dalje imeli na voljo mesečno ali letno vozovnico Slovenija. Strošek upravičencev pri nakupu vozovnice bo ostal enak, in sicer 25 evrov za mesečno in 200 evrov za letno. Registrirani športniki bodo za mesečno subvencionirano vozovnico odšteli 20, za letno pa 160 evrov.

Ukinja se razrede oddaljenosti

Novost pri tem je, da bodo letne vozovnice odslej veljale 12 mesecev in le zgolj za šolsko leto. Posledično se tako ukinja poletne vozovnice ter razrede oddaljenosti, je na današnji novinarski konferenci pojasnil Vrtovec.

S takšno poenostavitvijo sistema bodo zagotovili, da bodo lahko dijaki in študentje z isto vozovnico potovali tudi v primerih, ko ima izobraževalni zavod programe na različnih lokacijah, na praktično usposabljanje in na različne interesne dejavnosti v prostem času.

»Poenostavitev in pocenitev vozovnic bo koristila torej zlasti tistim, ki so zaradi različnih vzrokov imeli pravico do več vozovnic, ker so bivali na več naslovih, se izobraževali hkrati na dveh univerzah in podobno. Poenostavil se bo tudi nakup vozovnic, ker ne bo več treba izbirati vstopne in izstopne postaje. Tistim, ki bi se med šolskim letom preselili, zamenjali izobraževalni zavod ali bi želeli spremeniti potek voženj in dodati novo postajališče, pa ne bo treba spreminjati vozovnice,« je dejal infrastrukturni minister.

Obenem poenostavljajo celoten postopek nakupa. Upravičenci bodo vlogo lahko oddali z uporabo svoje e-identitete (digitalno potrdilo ali smsPASS) preko spletnega portala eUprava. Po prijavi se ta vloga samodejno predizpolni na podlagi podatkov iz baz ministrstev za notranje zadeve, izobraževanje, baze Olimpijskega komiteja ter zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je na novinarski konferenci predstavil minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

»Ključna pridobitev je ta, da je celoten postopek od oddaje vloge za subvencionirano vozovnico do nakupa digitaliziran, možen iz naslanjača, to pa je prvi korak,« je poudaril minister za javno upravo. Zdaj je po besedah na upravičencih, da to možnost tudi izkoristijo.

Nakup vozovnice bo še naprej mogoč tudi fizično, a je Koritnik ob tem pozval ljudi, naj se poslužujejo spletnega nakupa in s tem poskrbijo za zdravje ter tako sebe kot uslužbence v javnem potniškem prometu časovno razbremenijo.

Prodaja enotnih subvencioniranih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) se bo začela v sredo, 25. avgusta.

Vrtovec je obenem predstavil že uvedene družinske vozovnice za potovanje v dela prostih dneh. Cilj je spodbujanje uporabe javnega prevoza in omogočiti družinam oziroma skupinam z otroki, da lahko potujejo na izlete in počitnice bolj ugodno kot pa z osebnim avtomobilom.

Pri tem sta na voljo družinska vozovnica za pet oseb in družinska vozovnica za 10 oseb. V obeh primerih mora biti vsaj eden od otrok star do 14 let. Cena prve je 15, druge pa 30 evrov. Vozovnici veljata do pet dni in se lahko koristita ob sobotah, nedeljah in praznikih ter omogočata neomejeno potovanje po krajevnih linijah na ozemlju Slovenije.

Uvedli so tudi vikend vozovnice s 75-odstotnim popustom za enkratne vožnje na določeni relaciji, dnevne vozovnice na določeni relaciji in tudi vozovnice Slovenija, ki omogočajo neomejeno število potovanj na medkrajevnih linijah po Sloveniji.

Na ministrstvu za infrastrukturo so v začetku meseca pripravili ter na portalu za javna naročila in na portalu EU objavili tudi razpis za podelitev koncesij za izvajanje gospodarske javne službe javni potniški promet.

Razpis predvideva pomembno izboljšanje ponudbe javnega prevoza potnikov z avtobusi, saj za 20 odstotkov povečuje obseg javnega potniškega prometa v Sloveniji. Povečanje obsega je namenjeno predvsem za izboljšanje ponudbe prevozov za zaposlene, za boljšo povezanost območij z velikim številom dnevnih migrantov in za izboljšanje povezav s turističnimi središči, je dejal Vrtovec.

S spremembami želijo doseči, da se javni potniški promet okrepi in postane hrbtenica prevozov med celotnim prebivalstvom Slovenije, je še dejal Vrtovec.