»Mislim, da je malo verjetno,« je dejal Wallace za televizijo Sky News o podaljšanju roka. »Ne samo zaradi tega, kar so rekli talibani, ampak tudi če pogledamo javne izjave predsednika Bidna, se mi to zdi malo verjetno,« je dodal.

Kljub temu je britanski minister zagotovil, da se bodo danes na vrhu skušali dogovoriti o podaljšanju roka za evakuacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Seveda je vredno, da vsi to poskusimo in bomo,« je povedal.

Varnostne razmere vse slabše

Francija je medtem sporočila, da bodo še ta teden prenehali z evakuacijami, če bodo ZDA vztrajale pri roku za umik 31. avgusta. »Za nas to pomeni, da se naše operacije končajo v četrtek zvečer. Imamo še tri dni,« je povedal Nicolas Roche s francoskega zunanjega ministrstva.

Podobno je posvarila tudi Španija. Vlada v Madridu je sicer zagotovila, da bodo skušali evakuirati čim več ljudi, vendar bodo glede na tamkajšnje razmere nekateri ostali tam, je sporočila ministrica za obrambo Margarita Robles.

Velika Britanija nadaljuje evakuacijo iz Kabula. Wallace pa je posvaril, da se varnostne razmere ob približevanju 31. avgusta vse bolj slabšajo. V ponedeljek so Britanci iz Kabula umaknili okoli 2000 ljudi, skupno 9000, je še pojasnil minister.

Biden je določil 31. avgust kot rok za odhod ameriških vojakov, ki skupaj z britanskimi trenutno zagotavljajo varnost na kabulskem letališču, je pa dopustil možnost, da bi rok podaljšali, če bi bilo to potrebno. V ponedeljek pa je tiskovni predstavnik talibanov posvaril, da se skupina ne bo strinjala glede podaljšanja, saj da datum predstavlja skrajno mejo, kakršnekoli zamude pa bodo razumeli kot podaljševanje okupacije.

Velika Britanija bo danes vodila nujne pogovore voditeljev G7 o Afganistanu. Skupini poleg Velike Britanije pripadajo še ZDA, Kanada, Francija, Nemčija, Italija in Japonska.

Na predvečer srečanja je britanski premier Boris Johnson posvaril, da se bodo morale države pripraviti tudi na naslednjo fazo za Afganistan. Prepričan je, da bi morale države podpreti begunce in obnoviti svojo zavezo glede varovanja napredka, ki so ga dosegli v Afganistanu v zadnjih 20 letih, predvsem na področju pravic žensk in manjšin.