V Sindikatu policistov Slovenije so v začetku avgusta od generalnega direktorja policije Antona Olaja na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja zahtevali poročilo o nadzoru na Policijski upravi (PU) Ljubljana in drugih organizacijskih enotah policije v zvezi z izvajanjem nalog policije na protestnem shodu 25. junija letos ter poročilo o nadzoru na PU Ljubljana in drugih organizacijskih enotah policije v zvezi z izvajanjem nalog policije 5. in 7. julija letos pred DZ, ko se je zgodilo več primerov nadlegovanja poslancev.

Po poročanju medijev so na podlagi teh nadzorov direktor Policijske uprave Ljubljana ter vodja sektorja za uniformirano policijo in vodja oddelka za javni red in mir na ljubljanski policijski upravi dobili opozorila pred odpovedjo.