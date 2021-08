Njegov oče – prav tako Ernest Aljančič – spada med pionirje slovenskega hokeja, ki ima svoje mesto v hramu svetovnih hokejskih junakov v Torontu. Nestl, po poklicu diplomirani pravnik, je prav tako igral za jugoslovansko reprezentanco, a veliko pomembnejši in odmevnejši je njegov pečat v vlogi športnega funkcionarja. Bil je vizionar, ki je za vedno spremenil tok slovenskega hokeja na reprezentančni ravni. Ko je leta 1997 prevzel hokejsko zvezo, je storil vse, da se je majhna država prvič predstavila v družbi največjih hokejskih narodov. To bo za vedno ostal nesporni vrhunec njegove kariere.

Za Aljančiča je uvrstitev v skupino A pomenila izpolnitev sanj, saj je prispevala k razvoju in uveljavitvi hokeja po osamosvojitvi. Na prvo mesto je vedno postavljal igralce, ki so od nastopov za reprezentanco živeli bolje kot kadar koli. Na poti do največjega odra je vse podredil visokemu cilju in z veliko strastjo premagoval ovire. Ko je bilo treba, je med odločilno tekmo za napredovanje zavil do garderobe nasprotnika, s trikom dosegel zmedo in poskrbel za prepričljivo zmago Slovenije. Hokej je preprosto čutil in ga imel predvsem zelo rad.

V času športnega vzpona se je uveljavil kot najvplivnejši Slovenec v zaprti mednarodni hokejski organizaciji, kjer je užival večje spoštovanje kot doma. Slovel je kot učinkovit organizator in rad se je gibal v najvišjih krogih, od česar je imel slovenski hokej izjemne koristi. Bil je vedno dosegljiv in dostopen. Ob neprijetnih vprašanjih iz novinarskih vrst nikoli ni bežal pred odgovornostjo, ampak je vseskozi ohranjal dostojanstvo in profesionalno izpolnjeval svoje obveznosti. Bil je človek z ogromno informacijami, poznanstvi in izdelanimi stališči. Ljudem je rad ustregel in jim pomagal, ko so ga prosili za pomoč ali uslugo. Užival je življenje in ohranjal večni optimizem.

V zadnjih letih mu zdravje ni prizanašalo. Zelo ga je izčrpal dolgotrajni sodni postopek, ki se je zanj po hudem pritisku končal s priznanjem krivde. »Ne gre več za boj za prav ali ne prav, temveč za boj za moje življenje. Želim, da se vse skupaj čim prej konča,« je izjavil. Čeprav od leta 2010 ni bil več neposredno vpleten v delovanje zveze, je s hokejem ves ta čas ohranjal stik in mnogim hokejskim prijateljem odpiral vrata, da so lažje uspeli.

Ernest Nestl Aljančič je odšel, kot je živel. Kot gentleman, ki je slovenskemu hokeju predvsem veliko dal. V takšnem spominu bo za vedno ohranjeno njegovo ime.