V Rusiji spomin na burne dogodke

V Rusiji v teh dneh zaznamujejo spomin na dogodke pred tridesetimi leti, ko je spodletel vojaški udar trde linije komunistov, ki so poskušali zrušiti takratnega predsednika Sovjetske zveze in komunistične stranke, reformista Mihaila Gorbačova. V nedeljo je bil v Rusiji dan državne zastave, s katerim se spominjajo zmage nad pučisti in odločitve o vrnitvi trobojnice kot državne zastave. Visoki predstavniki vojske in civilnih oblasti so avgusta 1991 poskušali Gorbačova prepričati, naj odstopi od sklepanja ohlapnejše zveze sovjetskih republik in od liberalnih reform, kar je zavrnil, zato so ga izolirali na njegovem domu, 19. avgusta 1991 pa so na moskovske ulice prišli tanki. Uporu množic ob izpostavljeni vlogi takratnega predsednika ruske sovjetske federativne socialistične republike Borisa Jelcina pripisujejo zasluge za propad puča tri dni kasneje. Gorbačov (ki je v času vladanja ukazal tudi sovjetski umik iz Afganistana) se je vrnil v Moskvo, na današnji dan pred tridesetimi leti odstopil kot generalni sekretar komunistične stranke, še pet dni kasneje pa so zamrznili njeno delovanje. Gorbačov si je potem prizadeval, da bi Sovjetska zveza v neki obliki obstala, dokončni udarec tem naporom pa je prišel decembra 1991 iz Ukrajine, ko je na referendumu več kot 90 odstotkov udeležencev podprlo neodvisnost. Isti mesec je Sovjetska zveza prenehala obstajati, Gorbačov pa je kasneje dejal, da pomemben del odgovornosti za to nosijo prav pučisti. ba