Vso noč je bila gneča na mejnih prehodih. Obvozi za »poznavalce« so bili zabasani s turisti s tujimi registrskimi tablicami.

Tudi na obvozih okoli Ljubljane, ko so zaprli predor Šentvid, so se drenjali avtodomarji in prikoličarji. Če ste stali kje v koloni in se hudovali, naj vas spomnimo na Dnevnikov članek izpred nekaj dni. Za gnečo na cestah, kjer gneče ne pričakujete, je kriv – Google! Poguglajte za tem tekstom in vam bo jasno, zakaj.