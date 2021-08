Ekologija po slamici

Vlada je minuli četrtek izdala uredbo o prepovedi prodaje plastičnih vilic, nožev, žlic in palčk, slamic in vatiranih palčk, razen če gre za medicinske pripomočke. To je bila njena reakcija na skrajno depresivno poročilo Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC) o tem, kar se nam že dogaja, in o onem, kar nas čaka že jutri.