Čas za umreti

Devetega aprila 2020, na dan ukinitve karantene, s katero so kitajske oblasti zatrle izvorni izbruh, je v Wuhanu uradno umrlo 3335 ljudi zaradi covida-19. Številka je bila izmišljotina komunistične partije, ki jo je skrbela izguba obraza. Z lažjo se je izognila soočenju z utemeljeno kritiko, da je ukrepala bistveno prepozno. Anonimiziran pogovor z uslužbencem pogrebnega podjetja, ki ga je v svojem izjemnem dokumentarcu In the Same Breath posnela ameriško-kitajska režiserka Nanfu Wang, razkriva, da so v tistem času upepelili med 10 in 20 tisoč ljudi. Ocena se je nanašala zgolj na eno pogrebno podjetje. Wuhan jih ima osem. Peking je številke kasneje sicer nekoliko popravil navzgor, a je hkrati zavrnil očitek, da je naklepno prikrival mrtve.