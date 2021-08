Analiza slabe forme NK Olimpija: Milan Mandarić izziva nesrečo

Olimpija je pod Milanom Mandarićem dosegla nogometno dno in je na poti v popoln kolaps. Bravo, Mura in Koper so Olimpiji pokazali, kako za okrepitve izbrati domače fante namesto tretjerazrednih kruhoborcev iz tujine.