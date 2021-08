Voditeljska moč vlade, če jo ima, je njena moč, da zna takrat, ko je treba, preseči zlizanost z interesnim svetom obstoječega kapitala in se pripeti na svet prihajajočega »novega«. Vlada mora znati opuščati zveze s kapitalom, ki je postal »star«, tudi za ceno njegovega propadanja. Nekaj nastaja in se širi, drugo se krči in odhaja. To je definicija spreminjanja.

Slovenija je prepredena s svojim nizko produktivnim in parazitskim ekonomskim »starim«, ki obvladuje konkurenco s svojimi koruptivnimi zvezami s politiki in s podporo sistematične – sistemske – ohlapnosti pravnega reda in nadzora. Na drugi strani se že množijo tudi tehnološko in upravljalsko kakovostna »nova« podjetja (v glavnem izvozna, saj daje v današnji Sloveniji kakovost le tesna vpetost v mednarodno okolje). Ta podjetja pa ostajajo, drugače kakor njihovi tuji tekmeci, brez vsake zanje koristne komunikacije s politiko in državo. Poslovno in miselno so pripeta na evropski sever in zahod, država pa vedno bolj na vzhod in jug. V tem problemskem sklopu izstopa slepa, vsedoločujoča in vse drugo izklučujoča podreditev politikov svojim požrešnim infrastrukturnim lobijem, trenutno predvsem energetskim, zataknjenim nekje daleč v prejšnjem stoletju. Ti kanali velikopotezne korupcije, podprti z vizijami brezmejnega tujega kredita, so že doslej povzročili Sloveniji neizmerno škodo, in če ne bo zelo ostrega reza, bodo povzročili že v roku enega ali dveh let še neprimerno večjo. Sobotna priloga Dela