Zavadlav v pritožbi umore priznal

Potem ko je bil v začetku leta Filip Zavadlav obsojen na 40 let zapora, se je pritožil na višje sodišče. Tožilec je njegovo pritožbo podprl in z njo dokazuje, da je Zavadlav nedvomno kriv “hujših” in ne “navadnih” ubojev, zaradi katerih je bil obsojen na prvostopenjskem sodišču. Tožilec že od začetka zahteva najstrožjo, 50-letno kazen.