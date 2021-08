Kot je že znano, se bo letošnje šolsko leto začelo po modelu B, ki je zastavljen tako, da se bo izobraževanje izvajalo v izobraževalnih ustanovah. Orehovec je pri tem izpostavili, da bo poleg higienskih ukrepov, kot je nošenje mask, upoštevanje varnostne razdalje in prezračevanje prostorov, potrebno izvajati tudi pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

Ta po besedah Orehoveca ni še povsem dorečen. Trenutno velja, da se tisti, ki ga ne izpolnjuje in vstopa v šolski prostor, enkrat tedensko testira. Tako bo po oceni državnega sekretarja verjetno veljajo še naslednji teden, za naprej pa bodo še dodatno obvestili, kako in kaj. Velika verjetnost je, da se bo prešlo na samotestiranje, je dejal.

V skladu z odlokom, ki ga je vlada sprejela minuli teden, morajo tudi starši, ki pripeljejo svoje otroke v vrtce, izpolnjevati pogoj PCT. Orehovec je pri tem pojasnil, da bodo starši, ki ne bodo izpolnjevali pogoja PCT, vseeno lahko vstopili na zunanje šolske prostore. Odlok namreč prepoveduje vstop v notranje prostore. Večina vrtcev to že upošteva, je dodal.

V primeru, da učenec ali dijak noče nositi maske, imajo po besedah državnega sekretarja že imajo pripravljen postopek za takšne situacije; vsekakor naj se začne s pogovorom, vabilom na razgovor, otroku v osnovni šoli pa ne bo treba zapustiti šole. Je pa pri tem državni sekretar pozval vse, da se skušajo čim bolj držati predpisov, ki si jih niso izmislili na ministrstvu, in zaupajo zdravstveni stroki.

Izkušnje, ki so jih ravnatelji in učitelji pridobili minulo leto, so po besedah Orehovca pripomogle k nastanku nove publikacije s podrobnejšimi navodili in priporočili, ki jih bodo šole upoštevale pri organizaciji in izvedbi vzgojno-izobraževalnega procesa. Prenovljeno publikacijo je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ravnateljicam in ravnateljem predstavilo na današnji konferenci na Brdu pri Kranju, kjer je tudi potekala novinarska konferenca.

Kot je pojasnil direktor Zavoda RS za šolstvo Vinko Logaj, so publikacijo zasnovali tako, da so segmente predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega obdobja opremili s priporočili, kako naj poteka vzgojno-izobraževalni proces.

V publikaciji je natančneje razdelana javnozdravstvena situacija v Sloveniji in pa primerjava z nekaterimi drugimi državami. Poudarjena je razlika med poukom na daljavo in poukom v šoli, posebna skrb pa je namenjena tudi duševnemu zdravju.

Na področju otrok s posebnimi potrebami je posebej priporočeno, na kakšen način bi v primeru zaostrovanja razmer za njih izvajali določene aktivnosti.

Logaj je obenem izrazil pričakovanje, da bi ob upoštevanju vseh priporočil in ukrepov šolsko leto lahko začeli in končali v šolskem prostoru. Poleg izkušenj bodo k temu lahko pripomogle tudi različne oblike testiranja, cepljenje in določeno število prebolevnikov v šolskem prostoru. »Na ta način bomo lahko s protokoli, ki so jih nekatere šole že izdelale, nekatere pa jih še dopolnjujejo, omogočili, da bomo prihajajoče šolsko leto uspešno izpeljali,« je povedal Logaj.

Po oceni Orehoveca je tudi zelo pomembno, da so začeli s procesom posodobitve učnih načrtov, ki naj bi trajal dve ali tri leta. Razmislili bodo tudi, kako s samim ocenjevanjem, izobraževanjem na daljavo ter preverjanjem in ocenjevanjem znanja na daljavo, je povedal. Ob tem je izpostavil, da naj bi bili prihodnji mesecc tudi znani prvi izsledki nacionalne študije, ki bi pokazala posledice šolanja na daljavo.

Tradicionalna konferenca ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol bo na Brdu pri Kranju potekala do srede.

Konference se, kot je pojasnila sama, zaradi zahtevnega poteka bolezni covid-19 sicer ni udeležila ministrica za izobraževanje Simona Kustec. V pisnem nagovoru je udeležencem med drugim zagotovila, da se bo še naprej borila za njih in njihovo delo. Prav tako je zatrdila, da ne bo podlegala grožnjam, žalitvam, neutemeljenim sramotenjem in »poskusom razčlovečenja tistih, ki žal tudi prostor vzgoje in izobraževanja zlorabljajo za svoje ozke, egoistične, pogosto, žal tudi strankarske politične interese«.