Prizorišče bo letos v celoti postavljeno na pobočjih za hoteli v slovenskem zimsko-športnem središču, ki se vse bolj uveljavlja tudi kot destinacija za ljubitelje narave in športov v poletnem delu sezone.

»Letos bo na sporedu le sprint - tekma dolga pet km z 20 ovirami. Nobena disciplina ni lažja ali težja, ker zahteva vsaka svoj pristop. Sprint ima veliko več ovir na kilometer, kot štirikrat daljši 'beast', ki ima deset ovir več. Sprint je dober izbor za prvi spartanski izziv, najboljši tekmovalci ga premagajo v približno 20 minutah, ta v Kranjski Gori pa bo malo daljši, saj nas bodo organizatorji gotovo čim večkrat poslali po smučišču gor in dol,« je za spletno stran organizatorjev sporočila Rea Kolbl, svetovna prvakinja v tem športu, sicer astrofizičarka po poklicu.

Kranjskogorski izziv bo tudi prva tekma v zgodovini Spartan Race z dvojnim startom - tekmovalci se bodo na progo lahko podali kar dvakrat, obveljal pa bo boljši rezultat.

»Potem, ko nam je lansko premiero tekmovanja Spartan Race Slovenia v najširši obliki, za katero so se prijavili tekmovalci z vsega sveta, preprečila pandemija, smo se z lastniki licence dogovorili, da bomo letos izvedli le sprint. Atraktivno tekmo in spremljevalne vsebine za navijače bomo izkoristili predvsem za promocijo tega športa in tekmovanja, naslednje leto pa bomo lahko končno tudi v Sloveniji doživeli celotno Spartan Race trifecto, ki bo tekmovalce popeljala čez ikonična športna prizorišča v okolici Kranjske Gore, vključno s Planico,« letošnjo specialko napoveduje Simon Rožnik, direktor agencije Extrem.

Gre za agencijo, ki že leta ustvarja priljubljene športne ter rekreativne dogodke, kot so Red Bull Goni Pony, Odbito na Ljubljanici, mednarodni turnir Ljubljana Beach Volley, olimpijski festival, plezalni spektakel Trigav The Rock LJ, državno prvenstvo v košarki 3x3, mednarodni košarkarski turnir Fiba Ljubljana 3x3 challenger, Pljusk na Velenjski plaži ter Red Bull 400 Planica.