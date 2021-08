Zagrebški policisti so prijeli Hrustića na širšem območju Zagreba danes nekaj po polnoči. Iskali so ga štiri dni in pol, potem ko je v sredo popoldne napadel policista in pobegnil iz policijskega vozila, je danes sporočila zagrebška policijska uprava na svoji spletni strani. Kot so dodali, 22-letnika zdaj sumijo tudi uporabe sile proti uradni osebi.

Hrustić je pobegnil, ko so ga peljali na zaslišanje. Potem ko je policist odprl vrata policijskega kombija, ga je 22-letnik udaril in pobegnil.

Hrvaški mediji so poročali, da je pobegnil bos, potem ko je sezul športne copate, da bi lažje tekel, ker ni imel vezalk. Med filmskim pobegom naj bi snel tudi lisice. Dogodek se je zgodil nedaleč od sedeža hrvaškega notranjega ministrstva v širšem središču mesta.

Zagrebška policija je nato sprožila intenzivno iskalno akcijo za 22-letnikom, ki je znan po številnih kaznivih dejanjih, večinoma gre za tatvine in rope. Napadanega policista so oskrbeli v eni od zagrebških bolnišnic zaradi lažje poškodbe roke.

Hrustića so pred tem aretirali v torek v Zagrebu na podlagi zahteve okrožnega sodišča v Kopru zaradi ropa zlatarne v Portorožu. Avgusta 2019 naj bi s še dvema moškima odtujil za več kot 18.500 evrov zlatega nakita.

Na Hrvaškem je bil 22-letnik dvakrat pravnomočno obsojen zaradi tatvin in vlomov v letih 2019 in 2020. Prvič je pogojno kazen odslužil z družbeno koristnim delom, v drugem primeru pa je bil letošnjo pomlad pogojno obsojen na leto dni zapora.