V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Popoldne bodo predvsem v vzhodni polovici države možne plohe in posamezne nevihte. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju do 20, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do okoli stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes do poznega popoldneva bodo na Obali, Goriškem in deloma Notranjskem nastajale nevihte z močnimi nalivi.

Obeti: V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek bo večinoma sončno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Zapihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Prek naših krajev se pomika hladna fronta. Nad severnim Sredozemljem je nastalo ciklonsko območje. Z vzhodnikom k nam priteka dokaj vlažen in bolj svež zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih severno in zahodno od nas sprva oblačno s padavinami, popoldne pa se bo pričelo jasniti. V krajih južno in vzhodno od nas bo sprva še suho, čez dan pa bo pričelo deževati. Ob morju bodo tudi nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v krajih severno in vzhodno od nas bo še nekaj ploh. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev popuščala, vremensko občutljivi bodo še imeli manjše težave. V torek vreme večini ljudi ne bo povzročalo težav.