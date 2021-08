Pred samostanom na Cetinju, kjer je sedež srbske pravoslavne cerkve (SPC) v Črni gori, so danes ob prisotnosti številnih policistov potekali protesti proti nameri, da bi cerkev svojega novega črnogorskega metropolita Joanikija 5. septembra ustoličila prav v tem samostanu, ki je imel pomembno vlogo v črnogorski zgodovini. Glavno sporočilo 10.000 protestnikov, ki zase pravijo, da so zagovorniki črnogorske samostojnosti, je bilo naslednje: »Nič nimamo proti temu, da srbski patriarh ustoliči svojega namestnika v Črni gori, a ne dovolimo, da do tega okupatorskega dejanja pride v cetinjskem samostanu, ki je večstoletni in večni simbol črnogorske duhovne, državne in nacionalne samobitnosti in svobode.«

Protestniki so nosili transparente, kot je »Črnogorsko cerkev v cetinjski samostan«. Med udeleženci je bil tudi 82-letni metropolit črnogorske pravoslavne cerkve Mihailo, ki je že dolgo v sporu s SPC, še pred 30 leti pa je bil njen človek in se je zavzemal za veliko Srbijo.

Že pred desetimi dnevi je župan Cetinja Aleksandar Kašćelan (DPS) izjavil, da bi ustoličenje Joanikija na Cetinju »žalilo nacionalna in verska čustva pravoslavnih Črnogorcev« in da se SPC na tak način igra z ognjem. Vendarle je prebivalce Cetinja tudi pozval, naj ohranijo dostojanstvo in razum, če bo ustoličenje vendarle potekalo na Cetinju.

Sporočilo vernikom in protestnikom

Danes dopoldne, torej nekaj ur pred začetkom protestov, je imel Joanikij mašo prav v cetinjskem samostanu. Po maši se je, kot je v navadi, obrnil na vernike: »Pozivam sebe, vas, Cetinje in vso Črno goro, da gremo v preobrazbo, da delamo za dobro in dobro se bo kot božje, ki ga je obilo v tem ljudstvu, pomnožilo v nas.« Nato je govoril o razdiralnem v človeku in nadaljeval: »Danes bo na Cetinju velika skupina tistih, ki so proti temu, da se okupator z imenom metropolit Joanikij Mićović na Cetinju ustoliči. (…) A če so se oni meni odrekli, se jaz kot metropolit, kot človek evangelija, ne morem odreči njim. To so moji bratje. To je ljudstvo, ki mi ga je Bog zaupal, in prepričan sem, da je v njih veliko dobrega. A kako je do tega prišlo, da ti ljudje tako čutijo in mislijo, in kdo si je za to prizadeval, to je druga zgodba.« Nato je dejal, da se je pripravljen pogovarjati s protestniki.

Poudaril je še, da je rojen v Črni gori in da se je, ko je kot otrok pasel 200 ovc, na pamet učil Njegošev Gorski venec. Dejal je, da je nesprejemljivo, da se v Črni gori »širi diskurz Sekule Drljevića«, fašističnega sluge in kurirja Anteja Pavelića. »To se ne spodobi za Črno goro! Tisti, ki mahajo z zastavo antifašizma, so sprejeli ideologijo največjega fašista tega območja – prekletega Sekule Drljevića.« Joanikij je ob tem povzdigoval svojega predhodnika Amfilohija, ki »so ga žalili in sovražili«, »a nikoli ni obsojal svojih Cetinjčanov«.