Danes je minil teden dni od talibanskega zavzetja Afganistana in pobega predsednika Ašrafa Ganija iz prestolnice v Združene arabske emirate. Toliko časa se tudi vrstijo kaotični prizori na kabulskem letališču, kjer je v soboto v gneči umrlo sedem ljudi, v vsem tednu pa po besedah predstavnika Nata dvajset. Danes so po navedbah Reutersa talibani s streli v zrak in s palicami delali red na letališču, kjer poskuša tisoče ljudi najti prostor na katerem od letal za beg iz države pod talibansko vladavino. Večina oči je usmerjena v ZDA, ki imajo po navedbah Pentagona na letališču zdaj 5800 svojih vojakov, ki tam ne opravljajo bojnih nalog, ampak varnostne in humanitarne, tam pa so tudi britanski vojaki. »Razmere na terenu so še naprej izredno zahtevne, a delamo vse v svojih močeh, da bi bil položaj varen, kolikor je to mogoče,« je zapisalo britansko zunanje ministrstvo.

ZDA so doslej evakuirale 17.000 ljudi, po besedah svetovalca za nacionalno varnost Jaka Sullivana je v državi še nekaj tisoč ameriških državljanov. Evakuacija njih in tistih, ki so sodelovali s koalicijskimi silami, naj bi potekala do konca meseca, kot je dejal predsednik Joe Biden, a zunanjepolitični šef Evropske unije Josep Borrell pravi, da je to premalo časa. Zato je pričakovati, da bo Bela hiša rok podaljšala. Biden je imel za sinoči napovedan govor pred ameriškimi državljani, da jih seznani s potekom operacije v Afganistanu, in mogoče je, da je ta rok že podaljšal. Ameriška vlada je tudi sporočila, da bo uporabila osemnajst letal civilnih prevoznikov United, American Airlines, Delta in drugih za prevoz evakuiranih Afganistancev iz okoliških oziroma bližnjih v tretje države.

Trump in Blair kritična Bidna je medtem kritiziral njegov predhodnik Donald Trump, ki je na shodu v Alabami dejal, da je dogajanje v Afganistanu »največje zunanjepolitično ponižanje v ameriški zgodovini« in da bi bilo vse drugače, če bi bil on sam na čelu države med umikom, o katerem se je lani s talibani dogovorila njegova vlada. Bidnu je javnomnenjska podpora v anketi NBC News padla pod 50 odstotkov, odkar je januarja postal predsednik. Podpira ga 49 odstotkov vprašanih, 49 odstotkov pa ne. Padec podpore pripisujejo dogajanju v Afganistanu in povečevanju števila okuženih z novim koronavirusom v ZDA. Umik iz Afganistana je v javnem zapisu ostro kritiziral bivši britanski premier Tony Blair, ki je vodil vlado v Londonu v času napada na talibane pred dvajsetimi leti. Dejal je, da je država v tem času dosegla napredek in da je bil umik »tragičen, nevaren in nepotreben«, zgodil pa da se je »zaradi sledenja imbecilnemu političnemu sloganu o 'končanju neskončnih vojn'«.