Dokumenti Sove: Zaradi tajnosti obtožbe se begunec ne more braniti

Begunec iz Sirije je v Sloveniji po sedmih letih ostal brez statusa, ker mu MNZ očita “dejanja v nasprotju z načeli OZN”. Kaj to pomeni, mu ne povedo, saj gre za tajne podatke iz poročila obveščevalne agencije Sova. Zato se tudi ne more braniti. Ostal je brez dohodkov in grozi mu življenje na ulici.