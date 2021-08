Je na vidiku velika živilska kriza?

Evropa se že skoraj leto dni ubada z rakotvornim etilenoksidom v živilih. Začelo se je septembra lani z onesnaženim sezamom iz Indije in z množičnim odpoklicem živil, ki so ga vsebovala, nadaljevalo z začimbami, zdaj so predmet vsakodnevnih odpoklicev mlečni izdelki, predvsem sladoledi in jogurti.