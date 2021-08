Več sreče kot pameti je imel 22-letni Šerif Hrustić, da mu je uspelo v sredo popoldne pobegniti policistom. V marici so bili z njim na poti na zaslišanje v tožilske prostore na Selski cesti v Zagrebu, a je električni mrk poskrbel za selitev v nebotičnik Zagrebčanka. Zdi se, da Hrustić, ki je kljub mladosti sicer stari znanec policije, ni bil kaj prida razpoložen za pogovor. Odgovarjati bi moral na vprašanja o domnevni vpletenosti v rop zlatarne v Portorožu, v katerem naj bi s še dvema sostorilcema odnesel za 18.500 evrov plena. Prav na osnovi tiralice, ki ga je zaradi suma storitve tega kaznivega dejanja za njim razpisalo okrožno sodišče v Kopru, so ga aretirali zgolj dan prej. Pred pobegom je za zapahi torej preživel le eno noč. Med vožnjo na zaslišanje si je očitno sestavil načrt in ko so se vrata kombija odprla, je skočil na policista. Odrinil ga je s telesom in rokami, vklenjenimi spredaj, a so se slabo zaprte lisice v tistem trenutku razklenile. Po navedbah hrvaških medijev so po rokah celo porezale policista, ki je zaradi poškodb noč preživel v bolnišnici.

Pobegnil kar bos

Še preden se je pognal v beg, je Hrustić, v kriminalnih krogih znan pod vzdevkom Mrvica, Drobtinica, z nog odvrgel športne copate, saj v njih ni imel vezalk in bi ga pri teku samo ovirale. Tako se je v dir pognal bos. Na krike policistov, naj se vendarle ustavi, se ni oziral, priče so opisovale, da je tekel, kot bi mu gorelo pod nogami. Na kraju je v roku nekaj minut mrgolelo policistov, a je bilo prepozno. Hrustić je izginil neznano kam. Da bi sestavili pot njegovega pobega, so policisti najprej preverili posnetke nadzornih kamer v bližini. Ker je ubežnik Zagrebčan, ki ima v hrvaški prestolnici veliko prijateljev in sorodnikov, pa je bil njihov naslednji korak potrkati na njihova vrata in ugotoviti, ali mu je kateri ponudil zatočišče. »Policisti so bili korektni, a mi ob njihovem obisku ni bilo vseeno. Ne vem, zakaj bi se skrival pri meni, pa tudi vedel nisem, da je sploh pobegnil. Ne verjamem, da je sodeloval pri ropu v Sloveniji. Morda se je vseeno prestrašil izročitve, saj je včasih zelo težko dokazati nedolžnost. To vem po lastni izkušnji,« se je za Jutarnji list razgovoril eden od njegovih kolegov, ki je se je v rani mladosti prav tako znašel na napačni strani zakona.

V nasprotju z njim se Mrvica ni poboljšal. Poleg suma sodelovanja pri ropu na naši obali, ki naj bi ga v torek zanikal in se pri tem zelo čudil, o čem policisti sploh govorijo, ima v zajetni kartoteki nemalo grehov, pa tudi tri obsodilne sodbe. Enajst mesecev zapora si je prislužil zaradi kraj koles in mopedov po Zagrebu, vlomov v podjetja, iz katerih je predlani in lani s še dvema sostorilcema ukradel gasilne aparate, motorno olje in uro prestižne znamke Armani. Ker se je pokesal in sodnici obljubil, da na kriva pota ne bo več zašel, mu je ta odredila alternativno kazen z opravljanjem dela v splošno korist. A že manj kot tri tedne zatem se je konec lanskega leta zaradi drugih grehov iz preteklosti znova znašel pred sodnikom. S še dvema prijateljema je sredi leta 2019 v Zagrebu z izvijačem vlomil v več vozil, iz katerih so nakradli za več tisoč evrov blaga. »Žal mi je. Želim se poboljšati. Rad bi spremenil način življenja, saj sem ravno dobil drugega otroka. Trudim se dobiti službo, upam, da bom v začetku leta 2021 že delal. Ukradene stvari smo prodali, denar smo si razdelili. Del sem ga dal sestri, del sem zapravil za stvari za otroka,« je po pisanju hrvaških medijev takrat razlagal na sodišču. Prislužil si je enoletno zaporno kazen s preizkusno dobo štirih let. Seznam kaznivih dejanj je v sredo podaljšal s sumom napada na uradno osebo, za kar mu grozi od enega do osem let zapora.