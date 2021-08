Tam so namreč konec maja predsedniku vlade Janezu Janši podelili Kocbekovo priznanje »za njegovo vizionarsko in požrtvovalno delo, za številne spodbude in vzor vztrajnosti«. V obrazložitvi so med drugim zapisali: »Janez Janša, ki bo med gorniškim klepetom pripravljen deliti z njim zadnji požirek vode ali še kako želeni ostanek dopoldanske malice, shranjen za zlato gorniško rezervo. Veliko, bolje rečeno vedno več jih je, ki so ponosni, da so lahko gorniški sodobniki Janeza Janše.«

Kot je bilo videti s posnetka petkovih protestnikov, ki so pred tem na vrh Triglava vlekli celo bicikel, se Kocbekov nagrajenec ni odzval z »gorniškim klepetom«, ni »delil malice«, pa tudi požirka vode jim ni ponudil. Jih pa je neposredno obtožil, da sodijo v psihiatrično kliniko. Nič kaj gorniško, kajne, Slovenski gorniški klub Skala?