»Tekmujemo na globalnem trgu, kar skupaj s sicer večjimi možnostmi prodaje prinese tudi močnejšo konkurenco,« dodaja Lotrič. Tega se v skupini Lotrič Metrology dobro zavedajo. Brez uspešne prodaje in marketinga se na trgu zagotovo ne bi obdržali 30 let in iz obrti za kalibracijo tehtnic, uteži in pipet zrasli v mednarodno uveljavljeno skupino z več kot 170 zaposlenimi v sedmih državah.

Prve korake smo naredili v letu 2004 z ustanovitvijo oddelka prodaje in marketinga, ki je takrat združeval dva sodelavca. V tem obdobju smo bili na trgu poznani po sloganu Dobra vaga v nebesa pomaga, dejansko pa je obseg našega poslovanja vseboval veliko več kot samo tehtnice. Blagovno znamko Lotrič smo želeli narediti bolj prepoznavno in jo dvigniti na višjo raven, zato so se investicije v marketinške in prodajne aktivnosti povišale in kasneje tudi povrnile. Naslednji korak smo naredili v letu 2015, ko smo z lansiranjem prvih lastnih produktov s področja storitev na trg vstopili kot proizvajalec merilne opreme. Takrat smo velik potencial zaznali tudi na tujih trgih, zato smo zaposlili sodelavko, ki je danes vodja marketinga. Prvi poudarki so bili na organiziranju dogodkov doma in v tujini ter sodelovanju z mediji. Lani smo prepoznali vse večjo potrebo po okrepljenem digitalnem nastopu, čemur je sledila razširitev oddelka marketinga. Redno pa sodelujemo tudi z zunanjimi izvajalci, ki nas dopolnjujejo na različnih področjih.

Leta 2016 smo v okviru podjetja Lotrič Meroslovje zaposlovali 50 sodelavk in sodelavcev. To predstavlja mejo, ko smo iz generalistov postali specialisti. Ekipa marketinga in prodaje je tesno povezana še danes in tvori enega od štirih timov znotraj podjetja, tj. tim Modri, ki združuje 12 sodelavk in sodelavcev, ki jih usmerja direktorica prodaje in marketinga. Za prodajo na področju industrije, laboratorijev, zdravstva in mobilnosti je zadolženih šest posameznikov. Dve sodelavki skrbita izključno za marketing in odnose z javnostmi. Štiri sodelavke in sodelavec pa so vezni člen in na posameznem segmentu pomagajo tako prodaji kot marketingu.

Ena naših glavnih prednosti predstavlja celovitost naše ponudbe. Smo vodilni ponudnik »vse v enem« meroslovnih rešitev. S 462 metodami, od katerih jih je kar 217 akreditiranih, zagotavljamo celoten spekter meritev na enem mestu. Večini strank pokrivamo več kot 95 odstotkov vseh meroslovnih potreb. Prav slednje – poleg fleksibilnosti in strokovnosti – iščejo slovenski kupci. Hkrati gre za odziv na svetovni megatrend zmanjševanja dobaviteljev, kar predstavlja konkurenčno prednost tudi na nemškem trgu. Nemškim kupcem sicer veliko pomeni tradicija in dejstvo, da smo podjetje v družinski lasti. Tradicija zbuja zaupanje, družinska podjetja pa v sebi združujemo preplet vrednot, ki so na nemškem trgu in tudi drugje visoko cenjena.

Z rastjo podjetja se je strukturirala in formalizirala tudi marketinška strategija. V letu 2015 smo pred lansiranjem prvega lastnega produkta opravili analizo trga ter opredelili strategija marketinga in prodaje. Leto kasneje smo definirali formalno strategijo razvoja skupine Lotrič Metrology, ki je vsebovala tudi področje prodaje in marketinga. V letu 2019 smo definirali marketinško strategijo skupine Lotrič Metrology s poudarkom na digitalni pojavnosti, zaradi česar je ta še vedno aktualna. Velja za celotno skupino, pri čemer je treba vzeti v obzir, da so si podjetja znotraj skupine različna glede na velikost, tradicijo poslovanja in specifičnost trga, na katerem nastopajo.