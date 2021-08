Slovenskim podjetjem petka za razvoj in cvek za marketing

Imamo super produkt, a se ne prodaja najbolje. Želimo na tuje trge, pa ne vemo, kako delujejo, in tam nikogar ne poznamo. Podoben produkt že obstaja in se prodaja. A naš je najboljši. Ne vemo, kaj ga naredi najboljšega, a smo prepričani, da je, ker je naš in smo vanj vložili ogromno sredstev, časa in upov. Agenciji bomo plačali še 1000 evrov za marketing in potem pričakujemo rezultate. In to hitro.