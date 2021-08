Ne glede na to, kako pogosto se umivamo, je koža našega telesa venomer poseljena z raznimi bakterijami in glivicami. Stopala niso pri tem nobena izjema. Poleti se onihomikoze oziroma glivične okužbe nohtov običajno zaradi odprte obutve ne širijo po nohtu, pa vendar to še ne pomeni, da je glivičnih okužb manj. Zaradi obiska bazenov in drugih prostorov, kjer je veliko ljudi brez obuval, je lahko ravno poletje razlog za začetek glivične okužbe nohtov. Kot opozarjata Katarina Popič in Monika Miložič iz Pedimeda, je najpogostejši razlog glivične okužbe prav poškodba nohta. »Sila ob poškodbi lahko privede do oniholize – odstopa nohtne plošče ali hematoma – krvavitve pod nohtno ploščo in ustvari se odlično okolje za glivice. Prav tako lahko onihomikoza nastane zaradi slabše periferne cirkulacije krvi, kar je pogost pojav pri starejših in diabetikih, ter ob slabem imunskem sistemu,« je povedala Popičeva in omenila, da je vzrok lahko tudi neprimerna obutev, denimo delovna, nezračna obutev, pri kateri je stopalo dlje časa v zaprtem vlažnem okolju.

Nujno hitro prepoznavanje Sogovornici sta poudarili, da je izrednega pomena, da onihomikozo opazimo že na samem začetku, saj se je takrat veliko lažje znebimo. »V začetni fazi je lahko noht rumenkastorjavkast, z belimi lisami. Okužba se po navadi začne na robu nohta in se razširi po celotni plošči. Kasneje ob nezdravljenju se noht zadebeli, odstopi od nohtne posteljice, okuženi del izgubi kompaktno strukturo nohta in se med striženjem kruši,« je povedala Popičeva in dodala, da ima ima okužen noht tudi izrazit vonj ob brušenju. Kožne infekcije zdravimo s kremami, geli ali spreji, ki vsebujejo protiglivične učinkovine (antimikotike), kot so klotrimazol, bifonazol, mikonazol ali terbinafin. »Ljudje se običajno odločijo za nakup »pisala« ali laka za nohte, ki pa pri močno razširjeni onihomikozi težko odpravi okužbo nohta. Marsikdo posega po oralnih antimikotikih, ki veljajo za zelo močna zdravila. Nič od naštetega običajno ne deluje, če so nohtne plošče močno zadebeljene. Vsekakor je najpomembnejše mehansko odstraniti čim večji del glivične okužbe,« je razložila Monika Miložič in poudarila, da je zdravljenje dolgotrajno. »Zdravljenje obširnejših okužb na stopalih lahko traja tudi več kot eno leto, saj nohti na nogah rastejo dvakrat počasnejše kot na rokah. Pri zdravljenju je zelo pomemben del sanacija glivičnih nohtov, kar pomeni, da mehansko odstranimo okužen del nohta,« je dejala Miložičeva in dodala, da glivično okužbo v Pedimedu neboleče odstranijo in zbrusijo vse okužene dele nohta. »Nato se doma nadaljuje vsakodnevna nega z lokalnimi antimikotiki (sprej ali serum s protiglivičnim delovanjem), ki se nanašajo na okužene nohte. Priporočljiv je redni obisk pedikerja, ki nohte redno sanira in spremlja stanje.« Že vrsto let, poleg mehanske odstranitve okužbe, v omenjenem centru odpravljajo glivice tudi s fotodinamično terapijo. »To je posebna aparatura, s katero obsevamo okužene nohte in s tem pospešimo zdravljenje onihomikoze.«