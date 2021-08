Odbito na Ljubljanici/Made by Akrobat, ki sta ga organizirali agencija Extrem in akrobatska skupina Dunking Devils v sodelovanju s trampolinskim parkom Woop! in slovenskim podjetjem Akrobat, ki je eden najbolj priznanih izdelovalcev trampolinov na svetu.

Prizorišče je bilo postavljeno na aluminijasti konstrukciji nad reko in je zajemalo trampolin v velikosti 12 krat 12 metrov, tri manjše trampoline, trampolinski zid, trampolinski most med Hribarjevim in Gallusovim nabrežjem ter trampolinski park na bregu Ljubljanice.