Mladi udeleženci so imeli pred začetkom petdnevnega tabora na izbiro osem različnih delavnic. Na njih so se med drugim srečevali z osnovami visokonapetostnih pojavov, robotike, programiranja, pospeševalnikov delcev ali izdelali solarne polnilnike za telefon. »Predvsem bi radi, da mladi spoznajo različna področja elektrotehnike, ker ugotavljamo, da si danes pod tem imenom sploh ne predstavljajo, kaj vse zajema. Tako lahko v precej mladih letih spoznajo, da je to lahko zelo zabavno področje,« je pojasnila organizatorka Vesna Paradiž. Aktivnosti je bilo veliko, na fakulteti pa po dolgem času živahno. Med bolj priljubljenimi delavnicami sta bili LEGO viharniki in Virtualno=zabavno. Na prvi so snovali, gradili in programirali mobilne robotke iz lego kock, ki so zmožni opraviti vnaprej predpisano nalogo. Na drugi pa so odkrivali potenciale vse bolj prisotnih tehnologij navidezne resničnosti.

Tadej Boncelj je študent na fakulteti in mentor na delavnici LEGO viharniki. »Običajno se otroci radi učijo teh stvari. So kdaj kakšni, ki potrebujejo malo več pomoči in so morda bolj sramežljivi, načeloma so pa dokaj zgovorni. Z njimi je zabavno delati, ker so pripravljeni sodelovati in so polni energije,« opiše nadobudneže, ki so ravnokar sodelovali v simulaciji skladišča na namiznem poligonu. Z robotkom na kolescih, ki so ga čez teden programirali in nenehno izpopolnjevali, so morali pobirati zabojčke in jih glede na barvo razvrstiti na ustrezna mesta. Enajstletnemu Eriku Zmrzljaku je najbolj všeč ravno to, da delajo robote iz lego kock, ki lahko nekaj naredijo. »Na začetku smo morali na računalniku sprogramirati, za koliko stopinj se kaj obrne ali za koliko obratov se mora zasukati kolo, da do nečesa pride. Najprej je bilo težko, potem sem pa počasi dojel,« je razložil, preden je pohitel nazaj na delo. Upravljanje robotka na poligonu pa ni enostavno, kot se zdi na prvi pogled, razloži mentor. »Veliko je pasti in taktik, kako prehiteti nasprotnike. V vsakem primeru moraš biti čim hitrejši, a hkrati vzeti v zakup, da je treba biti natančen. Premisliti morajo, kaj se jim najbolj splača, kje so njihove prednosti. Tako potem prilagodijo taktiko.« Zadnji dan so se veselo pomerili tudi v prijateljski tekmi.

Med virtualnim in resničnim

Navidezna resničnost je v vzponu predvsem zaradi videoiger. »Veliko jih ne ve, da je trg iger glede ekonomskega obsega zadnjih 15 let večji kot trg hollywoodske industrije. Poleg tega ima navidezna resničnost dejansko uporabno vrednost, denimo v medicini, avtomobilski industriji, turizmu, izobraževanju. Kar na kavču se lahko sprehodite skozi New York, Tokio ali Ljubljano. To sicer ni nadomestilo za enako izkušnjo, je ena čisto nova dimenzija,« pojasni znanstveni sodelavec laboratorija za multimedijo na fakulteti Jože Guna, ki pomaga pri delavnici Virtualno=zabavno. »Bistvo je, da sami razvijajo preprosto igrico, ki ustreza obogateni resničnosti. Orodja, ki jih tukaj spoznajo, so ista kot pri večjih aplikacijah. V osnovi bodo lahko kasneje razvijali tudi kaj resnejšega,« doda. Obogatena resničnost pomeni, da pravi svet dodatno obogatijo z informacijami, teksti, slikami. Navidezna pa nima več stika s pravim svetom, ker je čista računalniška simulacija. Vodja delavnice Gaja Žumer iz razvojnega centra Sieva verjame, da bomo o teh praksah še veliko slišali. Tako je opisala vzdušje na delavnici: »Testirajo lahko različna očala in igrice ter se dejansko naučijo osnove programiranja. Večina jih tega do sedaj še ni poskusila in so navdušeni, kaj lahko naredijo, kaj vse lahko vidijo.« Šestnajstletna udeleženka Ela Cerar je drugič na taboru in je nad to delavnico čisto navdušena. »Da lahko preizkušam vso to tehnologijo, ki smo jo včasih lahko gledali le v filmih, in da sem lahko del tega procesa, je zame nepredstavljivo. Sploh da lahko jaz naredim osnovno verzijo tega in da dejansko deluje.« Všeč ji je, da je na koncu rezultat njihovega truda konkreten izdelek, ki ga lahko sami razvijajo dalje.

Organizatorji se vsako leto trudijo, da so raznolike aktivnosti čim bolj v koraku z aktualnim napredkom. Udeleženci so tako odnesli veliko temeljnega znanja, praktičnih veščin in samozavesti pri delu z najsodobnejšimi tehnologijami.