Tam, kjer se konča prekmurska ravnica in se začnejo prvi grički Goričkega, je v domači kuhinji pred leti mladi gospodar za svojo ljubljeno ustvaril slastne čokoladne poljube. In v tej precej romantični zgodbi sta svojo podjetniško pot začela graditi mlada prevzemnika kmetije, Tomaž in Jasmina Sotošek iz Tešanovcev, ki sta se spoznala med študijem živilske tehnologije. Kot pove Jasmina, sega družinska zgoda posestva Passero v leto 1940, o čemer priča tudi letnica, vtisnjena v kamen na vhodu. »Prvi, ki je na tem mestu gospodaril, je bil praded Jože, ukvarjal se je s konji. Te je z naslednjo generacijo izpodrinila kmetijska mehanizacija, saj so se moji stari starši ukvarjali predvsem s poljedelstvom in živinorejo,« na dvorišču, ki ga v črki l zaobjame bivanjski del hiše s čokoladnico in od nedavnega tudi kavarna, pove gostiteljica.

Vrabci z juga Italije

Pa vendar zgodba postane zanimiva že pri iskanju identitete družine Passero v Prekmurju. Jasmina se nasmehne in prizna, da so predniki prišli iz južne Italije. »Vem, da se sliši, kot da se z znamko Passero afnamo, ker ime, ki sicer pomeni vrabec, res ni tipično goričansko. Vendar so naši predniki prišli v času, ko se je gradila železnica in so se ljudje začeli priseljevati z juga Italije proti severu. Eni so šli čez obalo proti Celju, vmes so bili tudi slikopleskarji na celjskem gradu. Nekaj od teh – tudi moji predniki – pa se je ustavilo in tudi ostalo v Prekmurju,« razloži mlada gospodarica.

Vsaka generacija »vrabcev« je pustila svoj pečat na posestvu. In ko sta pred 25 leti Jasminina starša ostala brez službe, se je kmetija praktično že oskrbovala sama. »Oče, ki je mesar, se je intenzivneje usmeril v pridelavo suhomesnatih izdelkov in s tem se ukvarja še danes. Babica in mama pečeta kruh in prekmursko gibanico, vikend na gričih za prvo vasjo pa sta starša že leta 1997 spremenila v vinotoč. In ker je bil ta odprt samo ob koncu tedna, so nas gostje začeli obiskovati doma, kjer so zvonili za kos šunke, kruh, bučno olje. In to je bil tudi razlog, da smo se na tej lokaciji začeli razvijati in danes ponujamo tudi prenočišča,« pove sogovornica, ki v smehu pozornost usmeri na mladega gospodarja. In ob tem iskreno doda: »Na koncu sem imela še srečo z možem, ki sicer prihaja iz Sevnice.«