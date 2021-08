Srečno se je končala reševalna akcija v jami Mala Kofca na Veliki Planini ujetega jamarja. Okoli enajste ure dopoldan ga je med raziskovanjem jame zasulo kamenje. Najprej so ga skušali sami rešiti kolegi, a ko jim zaradi stalnega rušenja kamenja to ni uspelo, so na pomoč poklicali Jamarsko reševalno službo. Osmim reševalcem, ki so bili na kraju dogodka takoj, so se kasneje prisružili še reševalci iz JRS Kranj, Ljubljana in Velenje, poroča portal 24ur.

Po njihovem poročanju je bil moški ujet kakih 50 metrov stran od vhoda v jamo, bil je nepoškodo-van, reševalci so ga slišali in so z njim komunicirali. Štiri ure po nesreči so ga varno rešili iz jame.