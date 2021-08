Iranski cariniki so zasegli več kot šestnajst ton tartufov, ki so bili na poti v Slovenijo, poroča iranski spletni portal PressTV. Vrednost ilegalne pošiljke so ocenili na okoli 90 milijonov evrov. Po navedbah tiskovnega predstavnika carinskega urada Rouhollaha Latifija so pošiljko v soboto dopoldan s pomočjo posebej izurjenih psov odkrili v mestu Serov na meji s Turčijo na severozahodu države. Tartufi so bili skriti v zabojnikih za zamrznjeno sadje, urad pa je ob novici objavil še posnetek odpiranja škatel, polnih gurmanskih draguljev.

Ker so tartufi zaradi prekomernega nabiranja že ogroženi, je njihovo nabiranje in izvažanje v Iranu prepovedano. »Nenadzorovano nabiranje te dragocene podzemne glive je v naših gozdovih naredilo že toliko škode, da je sploh ne moremo izračunati,« je poudaril Latifi. Carinike so na mnogih mejnih prehodih opremili s posebno opremo za zaznavanje tartufov in drugih redkih živalskih in ogroženih vrst. Da so taki zasegi vse prej kot redki, kaže dejstvo, da so pred mesecem dni na meji z Azerbajdžanom odkrili še štiri tone tartufov.