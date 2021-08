Orkani so v ZDA v tem letnem času sicer pogosti, a običajno prizadenejo območja južneje. Po poročanju časnika New York Times na tem delu ZDA orkana ni bilo že 30 let. Najhuje naj bi bilo v delih Connecticuta, Massachusettsa, New Yorka in Rhode Islanda.

Guverner New Yorka Andrew Cuomo je že razglasil izredne razmere in prebivalce pozval, naj se pripravijo na najhujše. »Newyorčani: vzemite to resno,« je tvitnil. Prebivalce na otokih so oblasti pozvale, naj se umaknejo v notranjost. Zaradi pričakovanega neurja bodo ustavili več železniških povezav.

»Stvar je resna kot srčni napad,« je bil na novinarski konferenci slikovit guverner. Kot je poudaril, je zdaj njihova prioriteta zaščita življenj in varnost.