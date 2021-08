Ameriška administracija je 31. avgust določila kot datum dokonačnega umika svojih sil iz Afganistana, od koder načrtuje evakuacijo več deset tisoč ljudi. »To je matematično nemogoče,« je ocenil Borrell.

Po njegovih besedah je težava pri dostopu do letališča. Nadzorni in varnostni ukrepi Američanov so zelo strogi. Pritožili smo se. Prosili smo jih, naj pokažejo več fleksibilnosti,« je dejal in dodal, da EU ne uspe spraviti na letališče svojih sodelavcev.

Že sama delegacija EU v Kabulu šteje približno 400 afganistanskih sodelavcev in njunih družinskih članov. Unija je obljubila, da jih bo umaknila iz države, a jih je doslej v sprejemni center v Španijo prispelo šele 150. Gre sicer za aktivne sodelavce, medtem ko je število vseh, ki so z EU sodelovali v zadnjih 20 letih, še veliko višje, je poudaril.

Evropejci po besedah Borrella nimajo vojaških zmožnosti, da bi zasedli in zavarovali letališče

ZDA so skupaj z Veliko Britanijo z namenom zavarovanja vojaškega letališča, od koder trenutno potekajo evakuacijski leti, tja napotile 6000 vojakov. Če Američani odidejo, Evropejci po besedah Borrella nimajo vojaških zmožnosti, da bi zasedli in zavarovali letališče, ki da bo tako padlo v roke talibanov.

Kljub temu je Borrell zanikal, da bi med EU in ZDA glede evakuacij obstajale napetosti. Si bodo pa morali zastaviti vprašanja, zakaj stvari potekajo na tak način, je dejal in nakazal možnost vrha EU, na katerem bi naslovili situacijo, v kateri se je znašla Evropa, in vprašanje, kakšni bodo morali biti naslednji koraki glede Afganistana.

Izpostavil je še, da EU že nekaj časa dela na strateškem dokumentu, ki bo z namenom ukrepanja v prihodnjih krizah predlagal oblikovanje 50.000-članske enote za hitro odzivanje, še povzema AFP.

Na letališču v Kabulu, kjer tisoči Afganistancev poskušajo priti na letala, s katerimi tuje države iz Afganistana umikajo svoje državljane in afganistanske sodelavce, še naprej vlada kaos. Razmere so po nekaterih poročilih v soboto terjale smrtne žrtve. Posnetki televizije Sky News so pokazali trupla najmanj treh ljudi, ki naj bi jih stisnila množica pred vhodom na letališče. Številni drugi naj bi utrpeli poškodbe.

Da »nobeni državi ne bo uspelo vseh spraviti ven« do 31. avgusta, je danes za časnik Mail on Sunday zapisal tudi britanski obrambni minister Ben Wallace. »Mogoče bodo Američani prejeli dovoljenje, da ostanejo dlje, in če ga bodo, bodo imeli našo polno podporo,« je dodal.