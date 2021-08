»Naše misli so z družinami sedmih afganistanskih civilistov, ki so žal umrli v množicah v Kabulu,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo ministrstvo. Kot so dodali, razmere na območju letališča ostajajo težavne, a delajo vse, kar lahko, da bi zagotovili varnost.

Pred tem je poročevalec britanske televizije Sky News poročal o kaotičnih razmerah pred vhodom na letališče, pri čemer naj bi v soboto umrlo več ljudi, ki jih je stisnila množica zbranih.

Odkar so prejšnji konec tedna v Afganistanu oblast prevzeli talibani, se proti letališču v Kabulu dnevno zgrinjajo številni Afganistanci, ki si želijo vstopiti na območje letališča, da bi lahko s kakšnim od evakuacijskih letov zapustili državo.

Številne države namreč iz Kabula umikajo tako svoje državljane kot njihove afganistanske sodelavce. Državo pa si želijo zapustiti še številni drugi.

ZDA so v soboto sporočile, da so v zadnjem tednu evakuirale okrog 17.000 ljudi. Okno priložnosti za odhod se sicer oži, saj Washington napoveduje dokončen umik svojih sil, ki trenutno varujejo letališče, do 31. avgusta.

Več tujih veleposlaništev, vključno z ameriškim, je v soboto pozvalo svoje državljane, naj zaradi varnostnih groženj ne poskušajo doseči letališča.