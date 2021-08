Tragično se je končalo plezanje za alpinista, ki je včeraj okoli enajste ure dopoldne omahnil med plezanjem v Tržaški smeri v severni triglavski steni. Posredovali so gorski reševalci iz Kranjske Gore, Mojstrane in Rateč, kakor tudi vojaški helikopter. Iz stene so rešili soplezalca, pokojnega pa naj bi v dolino prepeljali danes. A to je bila le ena od treh včerajšnjih nesreč na Triglavu. Tri ure kasneje je na planinca iz Severne smeri padla skala in ga poškodovala, še en planinec se je poško-doval pod vrhom dolge Nemške smeri, saj naj bi se mu odlomil oprimek, so sporočili s PU Kranj. Plezalec se je v soboto poškodoval še na območju Travnika, izpahnil naj bi si ramo, nad Ukancem pa planinka, ki je zdrsnila. Nekaj dela je imela ekipa za helikoptersko reševanje že tudi v petek: posredovala je na Vrtači, od koder so rešili dva nepoškodovana planinca, na poti od Cojzove koče proti Suhadolniku pa so rešili planinko, ki je padla čez balvan in se po podatkih policije huje poš-kodovala.

Več poškodovanih jadralnih padalcev »Prilagodite se gori, ona se vam ne bo,« opozarja Bojan Kos iz PU Kranj in nadalje komentira, da je ravno množica raznovrstnih nesreč resno opozorilo, da je v gorah mnogo nevarnosti. Najpogostejši so padli, zdrsi, pa tudi padajoče kamenje in v zadnjem času odlomov oprimkov v plezalnih smereh. »Na nekatere nevarnosti človek lahko vpliva, na druge ne,« še navaja Kos. Konec tedna se je ponesrečilo tudi več jadralnih padalcev. Nekaj pred deveto uro v soboto zjutraj je na Voglu pri vzletu v tandemu iz padala padla ženska in se hudo poškodovala. Odpeljali so jo v ljubljanski klinični center. Poškodovala sta se še dva jadralna padalca – prvi pri zasilnem pristanku nad Planino razor v občini Tolmin, drugi med strmoglavljenjem med Malim Grintovcem in Zaplato. Tudi njiju so odpeljali v bolnišnico.